В Тюменской области пьяный водитель «семерки» едва не убил в ДТП жену и двух дочерей

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В четверг, 10 августа, в девятом часу вечера на 30-м километре трассы Тобольск – Байгара столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и УАЗ. Оперативниками предварительно установлено, что водитель «семерки» при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому транспорту, движущемуся по встречному направлению.

– Водитель, управляющий легковым автомобилем, был пьян. Вчера он отметил свое 40-летие. Показания алкотестера составили 0,96 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

В салоне авто на момент ДТП находились две женщины и две девочки – 10 и 11 лет. Выяснилось, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Травмы получили дети, их госпитализировали в больницу.