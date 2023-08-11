Суд взыскал с больницы в пользу женщины 2 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области из-за ошибки врачей у беременной женщины несвоевременно обнаружили онкологию. По распоряжению прокуратуры больница выплатит женщине компенсацию морального вреда из-за допущенных дефектов при оказании медицинское помощи. Жительница Викуловского района стояла на учете в ГБУЗ «Областная больница № 4».

– В октябре 2021 года женщина поставлена на учет в ранние сроки беременности и на протяжении всего срока беременности наблюдалась в медицинском учреждении, – заявили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Проведенная экспертиза обнаружила дефекты при медицинском наблюдении женщины в период беременности и послеродовый период, что повлекло несвоевременную диагностику злокачественной опухоли, и как следствие – более позднее начало лечения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с больницы в пользу женщины 2 миллиона рублей.