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НовостиОбщество11 августа 2023 5:58

В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру

Дорога соединит микрорайоны Лесобаза и Мыс
Серафима Краснова
В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру.

В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени построят еще одну магистраль через Туру. Дорогу включили в Генеральный план города до 2040 года. Магистраль пройдет через улицу Западносибирскую. Здесь появится мост и велосипедные дорожки, рассказали в городской администрации.

Дорога пройдет на месте бывшей платной понтонной переправы, соединив Лесобазу и Мыс.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени до 2040 года построят еще один пешеходный мост через Туру. Это будет второе сооружение над рекой, кроме моста Влюбленных, предназначенное только для пешеходов.