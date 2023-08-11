В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени построят еще одну магистраль через Туру. Дорогу включили в Генеральный план города до 2040 года. Магистраль пройдет через улицу Западносибирскую. Здесь появится мост и велосипедные дорожки, рассказали в городской администрации.

Дорога пройдет на месте бывшей платной понтонной переправы, соединив Лесобазу и Мыс.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени до 2040 года построят еще один пешеходный мост через Туру. Это будет второе сооружение над рекой, кроме моста Влюбленных, предназначенное только для пешеходов.