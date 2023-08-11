В Тюменской области продавали потроха зараженных лейкозом коров

Фото: Управление Россельхознадзора по Тюменской области.

В Тюменской области производили убой коров, зараженных лейкозом. В Россельхознадзор поступило сообщение от Управления ветеринарии Тюменской области. Выяснилось, что на территории двух личных подсобных хозяйств в деревне Якуши Тюменского района производили убой, а в дальнейшем употребляли мясо инфицированной коровы.

– Данный факт является нарушением требований пунктов 33 и 36 «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота», утвержденных приказом Минсельхоза России от 24 марта 2021 года № 156, Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», – пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора Тюменской области.

Сведения о непосредственной угрозе либо фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан не установлены. Владельцам ферм объявлено предостережение.

Ранее мы рассказывали о том, могут ли мясо и молоко с вирусом лейкоза попасть на прилавки в Тюменской области.