Средняя стоимость поездки на такси в Тюмени с 1 сентября может вырасти до 500 рублей

Цены на такси в Тюмени побьют все рекорды после принятия нового закона. Фото: Татьяна Коркина

С 1 сентября в России вступит в силу новый закон о такси. Отрасль ждут большие изменения. Осенью каждому водителю нужно будет получить разрешение на работу, предоставить справку о несудимости за насильственные преступления и выписку из реестра такси, а также пройти особую аттестацию. Кроме того, появятся новые требования к страхованию автомобилей.

Агрегаторы ожидают, что стоимость проезда в такси побьет все рекорды после введения нового закона. Это коснется и Тюмени. Законопроект, который нацелен на регулирование сферы такси, отразится и на ценах. После вступления закона в силу службы такси будут обязаны организовывать медицинские осмотры самозанятых водителей, проверять их разрешения на работу и проводить другие манипуляции. Таким образом, издержки начнут расти, а значит, и стоимость услуг.

Ранее мы писали о том, что в Тюмени за шесть месяцев уже значительно выросла стоимость услуг такси. По словам тюменского таксиста, несмотря на рост тарифов за поездки, заработная плата самих сотрудников изменилась незначительно. Эксперты связывают данную тенденцию с инфляцией, ростом цен на обслуживание автомобилей, увеличением расходов перевозчика. Средний чек по Тюмени за одну поездку на сегодняшний день составляет 300 – 350 рублей. В сравнении с январем 2023 года тариф увеличился на 15 – 16%.