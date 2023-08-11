В Тюмени за неделю сливочное масло подорожало на 4%. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области выросли цены на сливочное масло. За неделю килограмм молочной продукции подорожал в среднем на 9 рублей, или 4%. Согласно данным Росстата, в Тюменской области килограмм сливочного масла стоит 861 рубль, тогда как год назад его цена достигала 770 рублей.

В тюменских магазинах 180 – 200-граммовые пачки масла продают от 134 до 264 рублей. Однако можно найти и по акции за 100 рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области подорожала морковь. В некоторых популярных супермаркетах цены на морковь превышают 90 и 100 рублей за килограмм, то есть кило моркови в Тюмени на сегодняшний день стоит от 70 до 100 рублей. Таким образом, килограмм моркови в регионе подорожал на 100%, по данным Росстата, в сравнении с цифрами за сентябрь 2022 года. За неделю кило этого овоща в Тюмени и области выросло в цене на 5,15%, утверждают статистики.