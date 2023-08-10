В Тюмени пенсионерка Вазифа Яркаева вышла из больницы и пропала

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Тюмени объявлены экстренные поиски пенсионерки Вазифы Яркаевой. 70-летняя женщина отправилась в больницу на улице Юрия Семовских днем в четверг, 10 августа, и пропала. Пенсионерку больше никто не видел.

Ее приметы: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы и карие глава. На момент исчезновения пенсионерка была одета в коричневый брючный костюм и бордовые туфли, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ранее мы писали о том, что в регионе завершились поиски пропавшей 57-летней Зинуры Ижбулаевой. Женщина из деревни Чебурги Тобольского района отправилась в лес за грибами. Через четыре дня ее нашли мертвой.