В Тюмени перекроют подъезд к ж/д вокзалу из-за проведения масштабного фестиваля

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени перекроют подъезд к железнодорожному вокзалу из-за проведения культурно-массового мероприятия – фестиваля креативной индустрии «Проводник». В субботу, 12 августа, с 08:00 до 23:00 Привокзальную улицу закроют для транспорта.

- На время проведения культурно-массового мероприятия – фестиваля креативной индустрии «Проводник» 12.08.2023 в период с 08 до 23 часов планируется прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге ул. Привокзальной от здания № 12 до здания № 28 «а», - рассказали в городской администрации.

Напомним, в Тюмени сузят дороги на время капитального ремонта тепловой сети с 11 по 25 августа 2023 года. Сужение произойдет на улице Льва Толстого, в районе Луначарского, 40 и Ямской у дома № 65.