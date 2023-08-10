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НовостиОбщество10 августа 2023 12:50

В Тюмени перекроют подъезд к ж/д вокзалу из-за проведения масштабного фестиваля

12 августа в Тюмени перекроют Привокзальную улицу
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени перекроют подъезд к железнодорожному вокзалу из-за проведения культурно-массового мероприятия – фестиваля креативной индустрии «Проводник». В субботу, 12 августа, с 08:00 до 23:00 Привокзальную улицу закроют для транспорта.

- На время проведения культурно-массового мероприятия – фестиваля креативной индустрии «Проводник» 12.08.2023 в период с 08 до 23 часов планируется прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге ул. Привокзальной от здания № 12 до здания № 28 «а», - рассказали в городской администрации.

Напомним, в Тюмени сузят дороги на время капитального ремонта тепловой сети с 11 по 25 августа 2023 года. Сужение произойдет на улице Льва Толстого, в районе Луначарского, 40 и Ямской у дома № 65.