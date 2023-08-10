В Тюмени сузят дорогу на время капремонта теплосети с 11 по 25 августа

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени сузят дороги на время капитального ремонта тепловой сети с 11 по 25 августа 2023 года. Сужение автомобильной части дороги произойдет на улице Льва Толстого, в районе Луначарского, 40 и на Ямской у дома № 65.

– В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 11 по 25 августа 2023 года будет организовано сужение проезжей части на автомобильных дорогах улиц Льва Толстого и Ямской, – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Обращаясь к участникам дорожного движения, власти просят водителей следовать знакам на дорогах, заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.