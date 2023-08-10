В Тюменской области произошел мощный скачок инфляции. Фото: Татьяна Коркина

В четверг, 10 августа 2023 года, в Росстате подвели итоги мониторинга цен на рынке товаров. Согласно официальным данным, инфляция в Тюмени составила 1,8%, что ниже на 3%, чем в целом по России. К декабрю 2022 года инфляция была зафиксирована на уровне 0,8%. Таким образом, продукты питания, услуги и непродовольственные товары в регионе подорожали в среднем на 1%.

По динамике сводного индекса потребительских цен Тюменская область занимает второе место в стране среди регионов с самым низким уровнем инфляции, заявляют статистики. Общий уровень цен в Тюменской области в июне 2023 года на 0,05% ниже, чем в июне 2022 года.

– Снижение цен во многом обусловлено уровнем роста цен на непродовольственные товары. В регионе отмечается дефляция на эту группу товаров, за январь – июль 2023 года индекс потребительских цен – 95,8%, это самый низкий показатель среди субъектов Российской Федерации. Этот важный экономический показатель свидетельствует о стабильности и эффективности мер, принятых в регионе в целях обеспечения экономического роста и улучшения благосостояния населения, – сообщили в департаменте экономики Тюменской области.

В регионе существенно подешевели телевизоры – на 22%, одежда для школьников – на 20%, трикотажные изделия (-15,2%) и обувь. Инфляция на продовольственные товары за январь – июль 2023 года составила 2,9%. К концу лета в Тюменской области подорожали консервы овощные для детского питания (+35,6%), шоколадные конфеты (+ 5,8%) и хлеб (+13,6%).