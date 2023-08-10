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НовостиОбщество10 августа 2023 11:15

Тюменская порнозвезда Лора Тейлор раскрыла новый способ заработка

Радостью от покупки недвижимости порнозвезда поделилась с поклонниками
Серафима Краснова
Тюменская порнозвезда Лора Тейлор раскрыла новый способ заработка.

Тюменская порнозвезда Лора Тейлор раскрыла новый способ заработка.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменская порнозвезда раскрыла новый способ заработка. Любовь Бушуева, больше известная под ником Лора Тейлор, рассказала своим подписчикам в социальной сети о новом способе заработка. Женщина купила квартиру в подмосковном Одинцово, а теперь намерена сдавать ее.

Радостью от покупки недвижимости порнозвезда поделилась с фанатами.

«Принимаю поздравления. Приобрела двухкомнатную квартиру в Одинцово, очень рада этому событию. Ну и, конечно же, собираюсь сдавать. Кому нужна», – написала Лора Тейлор.

Стоит напомнить, что Любовь Бушуева родилась в Ишиме, позже она переехала в Екатеринбург, где работала массажисткой и библиотекарем. Через некоторое время девушка уехала покорять Москву, где и осталась жить.