Тюменцы смогут увидеть звездопад Персеиды с 11 по 13 августа

Фото: Александр Бороздин / группа Старая башня в соцсети ВКонтакте.

Жители Тюмени увидят самый яркий звездопад года. Пик активности астрономического явления – только две летние ночи, с 11 на 12, а также с 12 на 13 августа. Особенно хорошо звездопад Персеиды будет заметен в небе над Тюменью в воскресенье, 13 августа, поздним вечером.

Именно в это время небесное явление можно наблюдать невооруженным взглядом. С Земли метеоры будут похожи на яркие полосы в ночном небе. В пик метеорного потока Персеиды ожидается до 100 падающих метеоров в час.

– Из-за Луны, которая сейчас находится в стадии убывания, метеорный поток будет хорошо виден за городом в тех регионах, где ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. При этом лучше всего для на наблюдения такого красивого и необычного явления, как звездный дождь, выехать на природу, чтобы увидеть, как метеорный поток простирается по всему небу, – пояснил Александр Ганьшин, руководитель сервиса «Яндекс.Погода».

Ночью в Тюмени ожидается ясная погода, без осадков, а сам метеорный поток будет хорошо виден в ночь с 12 на 13 августа в районе 12 часов.