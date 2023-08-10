Житель тюменского села Александр Мельник погиб в ходе спецоперации на Украине. Фото: Татьяна Коркина

Житель тюменского села погиб в ходе специальной военной операции на Украине. В Абатском районе проводили в последний путь Александра Мельника. Мужчина родом из села Абатское, рассказал глава муниципального района Игорь Васильев.

– Абатский район проводил в последний путь Мельника Александра Олеговича, уроженца села Абатского, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга. Администрация Абатского МР выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким защитника Отечества. Вечная память нашему земляку, – отметил руководитель Абатского района.

Напомним, что семьи погибших участников СВО из Тюменской области получат субсидии на покупку или строительство жилья. Закон 29 июня приняли депутаты Тюменской областной думы.