Энергетики пресекли хищения электроэнергии на 7 млн рублей

Фото: Кирилл Стрекицын.

Энергетики выявили 54 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в первом полугодии 2023 года. Общий объем ущерба составил 2,5 млн киловатт-часов, что в денежном эквиваленте оценивается в 6,9 млн рублей.

Проблема незаконного подключения к сетям «Россети Тюмень» в большей степени распространена в Тюменской области. Для пресечения противоправных действий энергетики совместно с представителями органов правопорядка регулярно проводят рейдовые мероприятия.

Всего за 6 месяцев 2023 года выявлено 23 факта безучетного потребления электроэнергии и 31 случай самовольного подключения к сетям энергокомпании. Материалы по всем выявленным фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Отметим, что самый крупный случай энерговоровства за прошедший период выявлен в Тюмени, где житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре энергокомпании и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей.

СПРАВОЧНО

Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.