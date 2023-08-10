В Тюмени на Червишевском тракте тонированная легковушка сбила двоих мужчин

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тюмени на Червишевском тракте сбили двоих мужчин – один из них даже пробил лобовое стекло и влетел в салон. Водитель автомобиля «ВАЗ» не заметил пешеходов из-за тонировки. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Трагедия произошла ночью с 9 на 10 августа 2023 года в районе улицы Червишевский тракт. Автомобиль марки «ВАЗ-21099» сбил двоих мужчин. Машина влетела в людей, когда те переходили через дорогу. Согласно данным ГИБДД Тюменской области, за рулем машины находился 20-летний молодой человек.

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

— В первом часу ночи у дома №78 на улице Червишевский тракт на регулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-21099 были сбиты два пешехода. В ДТП пострадали двое мужчин 28 и 54 лет, — сообщили редакции «КП» в пресс-службе Управления ГИБДД Тюменской области.

Свидетели происшествия рассказывают в комментариях паблика, где были опубликованы последствия аварии, что мужчина двигался с небольшой скоростью, но обзору явно помешала сильнейшая тонировка. Пешеходы шли через дорогу на «зеленый» цвет светофора, всего их было трое, но один немного обгонял своих приятелей. На кадрах можно рассмотреть, что пострадавший мужчина проломил стекло автомобиля и вошел наполовину в машину. Другой пешеход оказался на асфальте. Пострадавших госпитализировали в местное отделение больницы.

— У 20-летнего водителя ВАЗа стаж за рулем 1 год, в текущем году он 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе 8-за превышение скорости, — пояснили в ГИБДД.

Сообщается, что водитель авто просто не успел притормозить, и авария произошла стремительно. Сейчас в ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Комментарий от пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области ожидается.

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