Больше 250 тысяч тюменских ребят пойдут в школу в новом учебном году

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Больше 250 тысяч тюменских учеников пойдут в школу в новом учебном году. Около 26,5 тысячи детей отправятся в школу впервые. На начало августа подано 20,9 тыс. заявлений на зачисление в первый класс, из них около 10 тысяч – через портал «Госуслуги».

– Также в школах продолжается набор ребят в 10-й класс. Если подросток желает учиться не по месту жительства, то это возможно при наличии свободных мест. Родители или законные представители ребенка должны обратиться в школу с заявлением, – рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Подать заявку для записи в первый класс жители могут по месту жительства и на официальном сайте «Госуслуги».

Ранее редакция рассказывала о том, сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году в Тюмени, и приводила актуальные цены.