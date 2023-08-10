Дочь убитого владельца АЗС в Тюмени Сергея Княжева отсудила у его бизнес-партнеров 4,5 млн Фото: Виктория Гаврик

Родственница убитого владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева отсудила у его бизнес-партнеров почти 4,5 миллиона рублей. Истец обратилась в суд, чтобы взыскать с шести человек по 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и судебных расходов. Ответчиками выступили шесть человек – сотрудники и руководители разных компаний.

В материалах дела указано, что в результате действий вышеуказанных людей у ЗАО «Северное» были похищены деньги на сумму почти 11,5 миллиона рублей, а также пытались присвоить нежилое помещение, принадлежащее Сергею Княжеву.

– Истец просила взыскать с ответчиков в долевом порядке ущерб, причиненный преступлением, 33 614 817 рублей. В пользу ее и брата взыскать моральный вред в размере по 10 000 000 рублей с каждого из ответчиков, а также в пользу ЗАО «Северное» 1 494 483 рубля. Суд, учитывая все доказательства по делу, исковые требования удовлетворил частично, – рассказали в пресс-службе судов.

На сегодняшний день дочери погибшего бизнесмена удалось отсудить 4,5 миллиона рублей.