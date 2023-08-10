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НовостиПроисшествия10 августа 2023 5:03

53-летний тюменец не справился с управлением и разбился насмерть в селе Луговом

В Тюменской области мужчина разбился насмерть, опрокинувшись на мопеде
Серафима Краснова
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

53-летний тюменец не справился с управлением и разбился насмерть в районе улицы Плодовой в селе Луговом. В четвертом часу ночи у дома № 22 не имеющий права управления водитель мопеда «Хонда» не справился с управлением транспорта и допустил его опрокидывание.

– В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Ранее мы писали о том, что в области четыре человека насмерть разбились в страшной аварии, которая произошла 7 августа на 83-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Среди погибших 63-летний водитель автомобиля «КИА-Соренто», его 17-летняя пассажирка и двое мальчиков-пассажиров в возрасте 12 и 13 лет.