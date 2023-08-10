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НовостиОбщество10 августа 2023 4:50

В Тюмени уклонист сбежал со сборного пункта военкомата, но захотел вернуться

Парень был отправлен на медкомиссию, но решил уклониться от призыва на военную службу
Серафима Краснова
Парень был отправлен на медкомиссию, но решил уклониться от призыва на военную службу.

Парень был отправлен на медкомиссию, но решил уклониться от призыва на военную службу.

Фото: Виктория Гаврик

Суд в Тюмени оштрафовал 19-летнего уклониста. Оперативниками было установлено, что 17 мая 2023 года Андрей Ковков, являясь лицом, призванным на военную службу и годным к ее прохождению, находился на территории областного сборного пункта военного комиссариата Тюменской области.

Парень был отправлен на медкомиссию, но, не желая ее проходить, решил уклониться от призыва на военную службу. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата.

На заседании уклонист пояснил, что в районе 5 часов утра он сбежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым с целью скрываться от призыва.

«Сейчас он понимает, что поступил неправильно. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным. На момент призыва и сейчас он и его жена не работают, жена беременна на 6-м месяце, он официального дохода не имеет», – указано в материалах дела.

Суд, принимая во внимание личность призывника, назначил ему наказание в виде штрафа на сумму свыше 15 тысяч рублей в доход государства.