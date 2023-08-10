В Тюмени уклонист сбежал со сборного пункта военкомата, но захотел вернуться

Парень был отправлен на медкомиссию, но решил уклониться от призыва на военную службу. Фото: Виктория Гаврик

Суд в Тюмени оштрафовал 19-летнего уклониста. Оперативниками было установлено, что 17 мая 2023 года Андрей Ковков, являясь лицом, призванным на военную службу и годным к ее прохождению, находился на территории областного сборного пункта военного комиссариата Тюменской области.

Парень был отправлен на медкомиссию, но, не желая ее проходить, решил уклониться от призыва на военную службу. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек самовольно покинул сборный пункт военного комиссариата.

На заседании уклонист пояснил, что в районе 5 часов утра он сбежал из медсанчасти, перелез через забор и ушел к своим знакомым с целью скрываться от призыва.

«Сейчас он понимает, что поступил неправильно. В содеянном он раскаивается, желает служить в армии и быть призванным. На момент призыва и сейчас он и его жена не работают, жена беременна на 6-м месяце, он официального дохода не имеет», – указано в материалах дела.

Суд, принимая во внимание личность призывника, назначил ему наказание в виде штрафа на сумму свыше 15 тысяч рублей в доход государства.