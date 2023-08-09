В Тюмень хотят эвакуировать военные заводы из-за взрывов в Подмосковье

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Исполнительный директор Комитета гражданской безопасности Алексей Савоськин предложил, по его мнению, эффективный способ спасти военные предприятия. Савоськин считает, что все военные заводы необходимо переместить в Тюмень и ХМАО. Такой вывод сделал исполнительный директор Комитета гражданской безопасности после взрыва в Подмосковье.

– Тема передислокации крупных предприятий и активизации деятельности артелей, безусловно, актуальна. Так, например, Варгашинский завод пожарных машин, который находился в Курганской области, во времена Великой Отечественной войны, был эвакуирован из Торжка Тверской области и выпускал снаряды. Производство сохранилось до наших дней и в Варгашах, и в Торжке, – заявил Алексей Савоськин.

По его мнению, наличие филиалов в Сибири создаст благоприятную ситуацию, и беспилотники не станут атаковать центральную часть России.

- Хотелось бы, чтобы эта тема звучала сегодня на заседании Минобороны. А Минпром должен открыть удаленный офис в Сибири, например, в Кургане или Тюмени, - подытожил исполнительный директор Комитета гражданской безопасности.

Сегодня, 9 августа, в Подмосковье произошел взрыв. Жители Сергиева Посада услышали мощнейший звук. После этого со стороны поселка Северный — это часть города — начал подниматься объемный столб дыма. ЧП произошло на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ). Согласно поздним данным, в ЧП пострадали 52 человека. Также стало известно, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде из строя вышла котельная.