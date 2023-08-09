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НовостиОбщество9 августа 2023 12:17

Певица Алена Свиридова даст концерт в Тюмени в честь дня рождения популярного ресторана

Свиридова исполнит известные хиты «Розовый фламинго» и «Бедная овечка»
Серафима Краснова
Фото: Алена Свиридова / ВКонтакте.

Фото: Алена Свиридова / ВКонтакте.

Сегодня в Тюмень приехала певица Алена Свиридова. Она даст концерт в честь дня рождения одного из ресторанов города. Свиридова исполнит популярные хиты. Например, «Розовый фламинго» и «Бедная овечка». Перед концертом певица приняла участие в пресс-конференции и ответила на вопросы журналистов.

– Когда я начинала, мы были зависимы от телеканалов. Сейчас, если ты попал в аудиторию, будет успех, – отметила исполнительница.

Свиридова рассказала о своих любимых блюдах. Она призналась, что любит пельмени, сметану и перец. Из супов предпочитает уху. Певица пообещала попробовать сибирскую кухню после концерта, пишет tmn.aif.ru.