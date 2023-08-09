Жительница Тюмени узнала о принадлежности к коренным народам Севера к 30 годам

Фото: администрация ХМАО.

Жительница Тюмени узнала о своей принадлежности к коренным народам Севера ближе к 30 годам. Наталья Шалыгина с детства не знала своего отца и потратила много лет на его поиски. Найти родственника женщине удалось ближе к 30 годам, пишет «ФедералПресс».

– Мне интересно было найти информацию о своем фамильном древе не только со стороны матери. И вот началось самое интересное. Я никогда не придавала значения тому, что мама у меня светлая, а я темная и с нетипичным разрезом глаз, более узким, чем у моих родственников. Мы еще смеялись, что я больше похожа на свою родную тетю и нас с сестрой подменили в роддоме, – рассказала тюменка.

Девушка не застала отца живым, но зато ей удалось поговорить с его сестрой. Выяснилось, что предки женщины – представители коренных народов Севера – манси. Она, как и ее отец прожила в северных краях первые три года жизни. После этого тюменка посетила село Леуши в Югре, где познакомилась с народом, с традициями и семейными рецептами. Например, один из них – замороженный северный карась. Его солят, выдерживают в деревянном ящике несколько дней, потом неделю морозят и подают на стол.