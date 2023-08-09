Тюменские энергетики выполнят реконструкцию перехода ЛЭП через Иртыш

Фото: Артур Шаихов.

До конца 2024 года «Россети Тюмень» выполнят реконструкцию перехода воздушных линий 110 кВ «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через реку Иртыш в Тюменской области. Энергообъекты снабжают электричеством более 6 тысяч жителей в пяти населенных пунктах Уватского района и линейную производственно-диспетчерскую станцию «Уват».

Протяженность реконструируемого участка ЛЭП «Горная – Косач» и «Горная – Уват» составляет более 3 км, включая сам переход через реку Иртыш длиной 1,5 км. В рамках работ энергетики установят одиннадцать новых опор. Отметим, что высота двух переходных конструкций ЛЭП будет достигать 94 метров, что сопоставимо с высотой 30-этажного дома. На опорах, оснащенных автономной системой светоограждения на основе солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторных батарей, смонтируют более 13 км инновационного провода.

Реконструкция перехода воздушных линий 110 кВ «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через реку Иртыш позволит повысить надежность электроснабжения жителей Уватского района и ключевых объектов транспортировки углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы центральной России. Стоимость инвестиционного проекта составляет порядка 997 млн рублей.