Бывших топ-менеджеров тюменского банка Бранденбург и Романюту привлекли к ответственности на 2,5 млрд рублей

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Бывших топ-менеджеров тюменского банка Инессу Бранденбург и Григория Романюту привлекли к субсидиарной ответственности на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Кассация поддержала заявление «Агентства по страхованию вкладов». В 2018 году сотрудники вынесли из банка почти 561 миллион рублей.

- Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 7 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций в части привлечения двух бывших председателей правления ООО «Сибирский банк реконструкции и развития» Инессы Бранденбург и Григория Романюты к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер – 2,5 млрд рублей, – рассказали в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов».

Основаниями для привлечения к ответственности бывших топ-менеджеров послужили выдача технических кредитов, покупка неликвидных ценных бумаг и иные действия по выводу активов банка.

Отделение тюменского банка было ликвидировано в 2018 году. В этом же году Инесса Бранденбург забрала из хранилища почти 561 миллион рублей, положив вместо них канцелярские товары. Деньги в девяти спортивных сумках злоумышленники вынесли из банка. Позже организация была признана банкротом.

На украденные деньги Бранденбург несколько лет скрывалась в Испании, но потом ее вернули на Родину. Суд отправил тюменку в колонию общего режима на четыре года. Второй участник уголовного дела – Григорий Романюта – находится в розыске.