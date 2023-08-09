Нефтяники подвели промежуточные итоги программы по сохранению биоразнообразия

Озеро Соленое. Фото: Владимир Курков

Компания «Тюменнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») подвела промежуточные итоги грантовой программы по сохранению биологического разнообразия озера Соленое.

В 2022 году в рамках проекта ученые Тюменского государственного университета провели комплексные экологические и биологические исследования озера. В ходе работ в окрестностях водоема обнаружено 428 различных видов животных, растений и грибов, 10 из которых включены в Красные книги разного уровня в 2022 году.

Лебедь-шипун. Фото: Владимир Курков

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры нефтяников. На предприятии реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, в том числе с использованием передовых технологических решений.

В рамках грантового проекта компании научные сотрудники Тюменского государственного университета также разработали маршруты экологической тропы с учетом ареала обитания краснокнижных растений и животных. На маршруте учеными отмечено расположение основных объектов: места встреч с редкими животными и уникальными растениями. Также ведется разработка более короткого маршрута для туристов с детьми и конного маршрута по озерам Соленое, Савино и Тундрово для людей, предпочитающих активный отдых.