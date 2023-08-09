В Тюменской области ищут водителя, который сбил лося насмерть на Червишевском тракте

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени поздним вечером на Червишевском тракте насмерть сбили лося. Водитель с места ДТП скрылся. По словам очевидцев, животное погибло от тяжелых травм. Сотрудники ГИБДД разыскивают виновника смертельной аварии с участием дикого животного. Трагедия произошла в районе 189-го километра трассы Курган – Тюмень.

– Зарегистрировано ДТП в 23.19 на 189-м километре автотрассы Тюмень – Курган. Неустановленный автомобиль сбил животное – лося. Машина с места ДТП скрылась. Сотрудники ГИБДД произвели все замеры на месте аварии. Ведется розыск водителя, – сообщили корреспонденту в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Стоит напомнить, что виновнику аварии может грозить административное наказание за оставление места ДТП в виде лишения водительских прав или ареста на срок до 15 суток. Также ему придется выплатить компенсацию в пользу государства за причиненный лесному фонду ущерб. Гибель лося оценивается в среднем в 80 тысяч рублей.

Невинные животные все чаще становятся жертвами невнимательных автомобилистов. 29 мая 2023 года произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие с лосем. Легковой автомобиль Lada Vesta переехал животное на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Лось скончался на месте происшествия. По словам водителя автомобиля, она не успела среагировать на дикое животное, которое внезапно вышло на проезжую часть.