Житель Тюменской области удавил сожительницу и позвонил ее дочери, чтобы признаться

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюменской области дочь спасла мать от рук убийцы. 52-летний обвиняемый попытался убить свою сожительницу, приревновав к другому мужчине. Конфликт вспыхнул в квартире на улице Заводской в рабочем поселке Винзили между пьяным мужчиной и его возлюбленной. В порыве ссоры преступник начал душить сожительницу.

– Полагая, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый позвонил дочери и сообщил, что совершил убийство ее матери. Дочь вызвала бригаду врачей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшая выжила и была госпитализирована, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следователи предъявили подозреваемому обвинение, проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.