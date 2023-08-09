Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени перекроют центральные улицы из-за выступления группы «Иванушки International» и Пелагеи. Культурно-массовые мероприятия состоятся в рамках празднования 79-й годовщины образования Тюменской области. Улицы закроют с 7.00 до 23.55 в понедельник, 14 августа, и в воскресенье, 20 августа.

– На время проведения культурно-массовых мероприятий, а также выступлений группы «Иванушки International» и группы «Пелагея» в рамках празднования 79-й годовщины образования Тюменской области 14.08.2023 и 20.08.2023 года в период с 7.00 до 23.55 планируется временное прекращение движения по автомобильной дороге на улице Механической на участке от дома № 31 до улицы Максима Горького, – указано в сообщении пресс-службы городской администрации.

Кроме того, власти перекроют улицу Механическую в районе площади 400-летия Тюмени (подземная парковка) после 21.00. А также движение транспорта приостановят по улице Республики у здания № 129.