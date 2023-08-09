Новые дворы на радость тюменцам

Фото: Тюменская городская дума.

В Тюмени продолжается реализация мероприятий по обновлению дворовых территорий. Темпы и качество благоустроительных работ в своих избирательных участках контролируют депутаты Тюменской городской думы.

Так, жители дома на улице Московский Тракт, 14 получили в подарок ко Дню города обновленный двор. Результаты работы оценили заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов вместе с коллегой депутатом Екатериной Вешкурцевой.

Традиционно перед началом благоустройства на объекте заменили инженерные сети, обустроили ливневую канализацию. На площадке установили игровое оборудование, спортивные тренажеры, скамейки для отдыха. Параллельно управляющая компания привела в порядок фасад и крыльцо дома, высадила новые деревья. Для комфорта маломобильных жителей установили пандус.

– Данный участок стал завершающим в преображении целого квартала. С 2019 по 2022 год здесь выполнили благоустройство на улицах Мира и Волгоградской, открыли обновленный сквер Железнодорожников, обновили проезд к детскому саду № 112. Теперь двор органично стыкуется с территорией детсада и сквером, образуя единое пространство, – отметил Дмитрий Осипов.

Оценила темпы благоустройства в своем избирательном округе и Елена Бойко. В мае при содействии депутата на улице Ватутина, 16а началось обновление придомовой территории. Особенность объекта в том, что проект захватывает и пространство за домом, где работают магазины и аптека, расположены детский сад и рынок.

Благоустройство выполняется с опережением графика. Уже заменены коммуникации, проложена ливневая канализация, смонтировано наружное освещение, установлены лавочки, разграничены парковочные карманы. Во дворе оборудован игровой комплекс, а перед домом разместили остановочный павильон. На очереди установка малых архитектурных форм, ограждения, турникового комплекса.

– Всегда внимательно слежу за благоустройством территорий. Большую роль здесь играет активность самих жителей. Стараюсь информировать их о возможности выйти с инициативой, которую готова поддержать, – отметила депутат.

Очередной двор преобразили и в округе Дмитрия Антипова. Здесь завершено благоустройство дворовой территории на улице Николая Чаплина, 117. Объект сдали раньше, чем планировалось. Жители поблагодарили за современный игровой комплекс, тротуары и подъездные пути, оценили обновленную систему освещения. Дети остались в восторге от площадки для воркаута и корта с резиновым покрытием.

– Все замечания, изначально высказанные жителями этого дома, учтены. Люди получили большую благоустроенную территорию вместо развалившихся спортивных снарядов, – добавил народный избранник.