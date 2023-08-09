В тюменской многоэтажке в подвале живьем замуровали котов

В Тюмени коммунальщики заживо замуровали котов в подвале дома Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени кошки оказались замурованы в подвале многоэтажного дома по адресу: Амурская, 152. По словам соседей, забетонировали выходы сотрудники управляющей компании.

Как рассказала местная жительница Валентина, в подвале остались черная стерилизованная кошка и еще несколько животных, которых местные жители подкармливали несколько лет. В подвале регулярно случалось пополнение: кто-то постоянно подкидывал в кошачью ночлежку новых постояльцев.

8 августа жители заметили, что выходы подвала оказались залиты бетоном и заварены железными решетками с мелкой сеткой. Обеспокоенные судьбой котов соседи позвонили в УК, где их заверили, что в подвале никого не осталось. Однако это оказалось не так.

– По адресу Амурская 152 замуровали дырку в подвал, в подвале живет черная стерилизованная кошка. И возможно, не только она. Вероятно они внутри, потому что они там живут и их подкармливают. Вчера дырка еще была, сегодня замуровано. Пожалуйста помогите, кто рядом или может помочь или управляющую убедить не быть столь негуманными, отзовитесь, – говорит женщина.

По словам подключившихся зооволонтеров, в УК отказались предоставлять жильцам ключ от подвала, и они планируют обращаться в полицию.