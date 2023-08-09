В Тюменской области врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП детей и жительницы Новосибирска

Фото: ГИБДД Тюменской области.

Редакции стало известно о состоянии пострадавших в страшном ДТП на федеральной трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе в среду, 9 августа 2023 года.

Стоит напомнить, что на магистрали в районе полуночи автомобиль «Форд Куга» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Понтиак», в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров – мальчики 13 и 14 лет и 16-летняя девочка. В аварии погибла 57-летняя водитель «Понтиак», жительница Омской области. Владелец второй иномарки, 32-летняя женщина, госпитализировала, как и пострадавшие дети.

Как пояснили «КП»–Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области, один из пострадавших в ДТП находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Участников аварии госпитализировали в областную больницу № 4 города Ишима.

Состояние других пациентов удовлетворительное, им всем оказывается необходимая помощь.

– Четыре человека были доставлены в областную больницу № 4 в Ишиме. Один из них находится в отделении реанимации, где получает всю необходимую помощь, состояние тяжелое. Три пациента в профильном отделении, состояние удовлетворительное, – сообщили корреспонденту в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее мы писали о том, что в «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска. На месте происшествия ночью работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.