Уроженец Тюмени Игорь Никифоров погиб в зоне СВО на Украине

Фото: администрация Абакана.

Уроженец Тюмени Игорь Никифоров погиб в зоне СВО. Похороны военнослужащего состоятся 11 августа в Абакане, где мужчина жил последнее время. Похоронят бойца с воинскими почестями на абаканском кладбище № 7 в воинском секторе.

Игорь Никифоров родился в Тюмени в 1988 году, отличался живым умом и волевым характером. Военный умел видеть другого человека, умел слышать его, умел принимать, понимать и утешать. Судьба ли так распорядилась, сложились ли жизненные обстоятельства, но жизнь Игоря стала историей такой любви, о которых пишут в книгах, рассказывает супруга, погибшего Надежда.

В Абакане Игорь Никифоров недолго проработал в компании «Сибирский лес», а потом ушел работать на «Абаканвагонмаш». На завод Игоря Андреевича взяли с радостью – токарь, мастер, умел работать на разных станках. Потом мужчина работал вахтовым методом в рыболовстве, на строительстве аэропорта. Долгое время военный занимался спортом, ушел в зону СВО добровольцем, когда началась частичная мобилизация, сообщили в пресс-службе администрации Абакана.