В Тюмени до 31 августа продлили ограничение движения транспорта в Заречном проезде

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени продлили ограничение движения в Заречном проезде. Срок прекращения движения транспорта увеличили на двух участках магистрали. До 20 августа 2023 года автомобилистам нельзя будет проехать в районе дома № 14.

– До 31 августа – в районе дома № 33 в Заречном проезде. Проезд на участках закрыт из-за реконструкции тепловой сети, - сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Водителям предлагают объехать перекрытую магистраль по улице Газовиков и межквартальным проездам.