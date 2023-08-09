В Тюменской области с 2024 года появятся госномера с новым кодом региона. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области в следующем году планируют выдавать номера с новым кодом региона – 172. Эту информацию подтвердили журналисту «КП-Тюмень» в областной ГИБДД.

— Номеров с кодом региона 72 в Тюменской области должно хватить до конца 2023 года. Уже со следующего года, возможно, автомобилистам станут выдавать номера с новым кодом города, но когда именно это будет неизвестно: в начале, в середине или в конце. Это зависит от того, как израсходуются номера с кодом региона 72, — рассказал редакции сотрудник отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области Евгений Шикунов.

Стоит напомнить, что в России действуют правила, которые регламентируют регистрационные знаки на авто. Например, они могут включать в себя только буквы кириллицы, которые соответствуют латинице. Последняя такая буква в русском алфавите — Х. После того как в субъекте заканчиваются номерные знаки с двухзначным кодом региона, к нему присоединяется любая цифра, кроме 0.

Ранее «КП» писала о том, что более пяти машин без номерных знаков заметила журналист в Центральном районе города, на перекрестке Кузнецова и Грибоедова. Примечательно, что большинство «безымянных» авто – это машины класса люкс, от новых BMW до Mercedes или Audi. В областном ГИБДД корреспонденту ответили, что автомобилисты могут ездить без номеров – но всего 10 суток. Столько покупателю дается на постановку автомобиля на учет в ГИБДД. По истечении этого срока предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.