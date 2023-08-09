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НовостиПроисшествия9 августа 2023 4:23

Жительница Омской области погибла в ДТП на федеральной трассе под Тюменью

На тюменской трассе автоледи устроила смертельное ДТП, выехав на встречку
Серафима Краснова
Фото: ГИБДД Тюменской области.

Фото: ГИБДД Тюменской области.

На федеральной трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и еще четыре пострадали, в том числе трое несовершеннолетних травмированы. Авария случилась в области в районе полуночи на 315 километре магистрали.

Предварительно установлено, что автомобиль «Форд Куга» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Понтиак», в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров: мальчики 13, 14 лет и 16-летняя девочка.

- С различными травмами их доставили в лечебное учреждение. 57- летняя водитель «Понтиака», житель Омской области, от полученных травм скончалась на месте происшествия. В «Форде» ехала семейная пара из Новосибирска, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Виновница ДТП также госпитализирована в больницу. На месте происшествия ночью работали сотрудники ГИБДД, обстоятельства выясняются.

Напомним, на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погибла семья из Свердловской области.