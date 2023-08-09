В Тюменскую область придет еще одна волна мощной жары. Фото: Виктория Гаврик

С предстоящего четверга, 10 августа 2023 года, в Тюменской области начнется понижение температуры воздуха. Непосредственно на 10 августа 2023 года на день в Тюмени прогнозируется +19...+20 градусов Цельсия, местами по области – до +17 градусов.

В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, к воскресенью, 13 августа 2023 года, дневная температура в Тюмени упадет до +17 градусов Цельсия, местами по области – до +14 градусов.

Однако на следующей неделе в Тюменскую область придет еще одна волна мощной жары. Так, на 18 августа 2023 года в Тюмени прогнозируется +29 градусов Цельсия. В дальнейшем температура в Тюменской области поднимется до +32 градусов Цельсия.

Отметим, в среду, 9 августа, в регионе ожидается переменная облачность, ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов в Тюмени, по области до +30. Ночью температура воздуха составит +18...+20 градусов.