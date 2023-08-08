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НовостиОбщество8 августа 2023 13:22

Возле озера Цимлянское в Тюмени построят парк с памп-треком и стрельбищем

Специалисты построят спортивные объекты и проведут озеленение территории
Серафима Краснова
Специалисты построят спортивные объекты и проведут озеленение территории.

Специалисты построят спортивные объекты и проведут озеленение территории.

Фото: Виктория Гаврик

Власти планируют благоустроить территорию возле озера Цимлянское. Здесь специалисты построят спортивные объекты и проведут озеленение. За работу администрация города предлагает потенциальному подрядчику свыше 14 миллионов рублей.

– Участок ограничивается озером Цимлянским, жилой застройкой, многоэтажными комплексами и промышленной застройкой, – говорится в документации.

Согласно представленному проекту, в Тюмени появятся велосипедные дорожки, открытое стрельбище, площадка для мини-футбола и новый памп-трек. Кроме того, власти планируют рядом с озером возвести бревенчатую дорогу. Она соединит улицы Петербургскую, Семена Урусова и Октябрьскую.