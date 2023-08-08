Полиция проверит треш-стримера из Тюмени, который оскорблял мусульман в прямом эфире

Треш-блогер из Тюмени принес извинения за оскорбление кавказцев. Фото: Татьяна Коркина

Тюменский треш-блогер принес извинения за оскорбление представителей народов Кавказа. В прямом эфире мужчина публично оскорблял мусульман, а также жителей Центральной Азии, обзывая их нецензурными словами. На язык агрессивного тюменца попали и их матери. Сотрудники полиции инициировали проверку и устанавливают личность блогера.

Оперативники ознакомились с видеоматериалами из прямого эфира треш-стримера, которые попали в социальные сети.

– В рамках проверки будет установлена личность мужчины и дана юридическая оценка его высказываниям. После установления всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке, — прокомментировали ситуацию «КП» в УМВД по Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменский блогер под ником Вячеслав Ольховский устроил «представление» в прямом эфире приложения «Друг вокруг». Мужчина нецензурно выражался в адрес кавказских народов и угрожал им расправой. Зрителей возмутило поведение стримера, и они опубликовали запись эфира в соцсетях.

Позже стало известно, что блогер принес свои извинения мужчине под ником Mr. Credo, которого стример оскорблял в эфире. По его словам, Вячеслав попросил прощения «за все слова свои». Конфликт исчерпан.