Работница сети магазинов в Тюмени инсценировала ограбление на сумму свыше 3 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Тюменка инсценировала ограбление. Преступление произошло в сентябре 2022 года на улице Газовиков. По версии следствия, жительница, являясь материально ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам, которые находились в сейфах сети магазинов. За вознаграждение тюменка привлекла к преступлению своих знакомых.

– Те, в свою очередь, выполнили поставленную подозреваемой задачу и инсценировали ограбление. Вверенные ей денежные средства в размере более 3 миллионов рублей, принадлежащие сетевой линии магазинов, она присвоила себе, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемых грабителей через полгода. В конце июля оперативники установили и задержали ранее судимых мужчин В отделе полиции они дали признательные показания в отношении подозреваемой и пояснили, что женщина сама обратилась к ним за помощью и за свою просьбу заплатила каждому по 50 тысяч рублей.

На организатора и ее подельников следователи завели уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Грабеж». Теперь предприимчивая сотрудница магазина и ее друзья могут провести за решеткой до 10 лет.