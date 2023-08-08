Жителя Новосибирска, выкинувшего из окна человека, отправили за решетку в Тюмени на 10 лет

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

Суд вынес приговор в отношении жителя Новосибирска, который выбросил человека с балкона седьмого этажа. Судебный процесс проходил с участием первого заместителя прокурора региона.

В материалах дела указано, что 42-летний житель Новосибирска 1 мая, находясь в квартире многоэтажного дома на Мельникайте в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, взял своего знакомого за туловище и перекинул через окно балкона, сбросив с высоты седьмого этажа.

– От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Приговор суда пока не вступил в силу, у обвиняемого есть время на его обжалование.