Юные тюменцы пообщались с автором книги «Аста-Ураган. Путешествие по России» Анастасией Кретовой

Фото: скриншот с видео

Творческая встреча c известной детской писательницей Анастасией Кретовой прошла в стенах Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева в рамках фестиваля «Книжные маяки России». В неформальной обстановке ребята задали автору вопросы о ее творческом пути, о работе и о том, почему так важно читать.

Анастасия призналась, что на творческую тропу вышла благодаря своей дочери. Она придумывала истории – географические приключения для дочки Асты, а позже хобби переросло в нечто большее. Писательница даже создала приключенческую серию.

– Несколько лет назад я написала книжку «Аста-Ураган. Путешествие по России», которая была для меня как путешествие мечты. Теперь эта книга в качестве наклейки размещена на поезде, в котором мы сейчас едем. Всю дорогу меня сопровождают ощущение волшебства и приятной магии. Происходят маленькие откровения, связанные с восприятием реальности через моего книжного героя, – говорит автор.

В финале встречи писательнице подарили корзинку цветов. Фото: скриншот с видео

Книги у Кретовой абсолютно разные. Начиная от географических приключений, сказок-раскрасок, детской документальной прозы и заканчивая географическим романом и историей великих женщин России. По ее словам, ей важно показать, что все границы в нашем мире условны. Она придерживается позиции, что быть не таким, как все, это интересно. Но главное – это поиск себя и своего пути.

При этом основная деятельность Анны никак не связана с книгами. Как говорит сама Кретова, по жизни она – бизнесвумен и владелица строительного бизнеса. А книжная стезя – это скорее дело для души, от которого отказываться она не собирается. Ей нравится писать, придумывать различные истории, создавать что-то такое, что в будущем даст почву для маленьких жителей страны и любителей книг.

– Я пишу книги для детей, снимаю сейчас документальный фильм, однако обожаю себя и в роли женщины в суровом мужском строительном бизнесе, – говорит Кретова.

Ребятам Анастасия рассказала и о том, как печатаются книги. Написать сам рассказ или историю – это полдела. За любой книгой стоит целая команда, которая отвечает за чистоту текста, за обложку, за качество бумаги, продвижения напечатанной версии и много чего еще. По ее словам, бывают периоды, когда не все получается с первого раза. Один и тот же текст несколько раз может переписываться или же переделываться, а может и вовсе уйти в стол.

Вдохновленные встречей ребята загорелись создать свои собственные книги. Некоторые признались, что у них уже есть наработки, которые не могут обрести нужную форму или требуют «зрелого взгляда». Писательница предложила юным гостям, которые горят желанием что-то создать, написать ей в социальных сетях. Она пообещала прочесть творческие порывы начинающих авторов и дать советы.