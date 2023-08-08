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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:14

В Ишиме гость тремя ударами отвертки расправился с хозяином квартиры

Житель Тюменской области взял отвертку и убил приятеля тремя ударами в область груди
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

В Ишиме задержан местный житель, который обвиняется в убийстве человека. 6 августа поздним вечером между 49-летним злоумышленником, который на момент преступления был пьян, и пожилым мужчиной произошел конфликт.

– Находясь в квартире дома, расположенного на улице Красная Заря в городе Ишиме, мужчина вытащил из кармана отвертку и нанес ею не менее трех ударов в область грудной клетки хозяину квартиры. В результате полученных повреждений потерпевший скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Подозреваемый был задержан оперативниками, на него заведено уголовное дело по статье 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.