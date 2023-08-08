Команда тюменских нефтепроводчиков – в числе призеров соревнований на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть»

Фото: ПАО «Транснефть».

Команда тюменских нефтепроводчиков заняла второе место в конкурсе на звание «Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО «Транснефть». Всероссийский этап прошел на стадионе МЧС России в Санкт-Петербурге, его приурочили к 30-летию компании.

Целью соревнований является определение уровня профессиональной подготовки пожарных дружин и совершенствование знаний и практических навыков. Состязания состояли из четырех этапов: стометровая полоса с препятствиями в личном и в командном зачетах, пожарная эстафета, боевое развертывание от пожарного автомобиля и проверка теоретической подготовки членов ДПД на знание требований пожарной безопасности. Результаты оценивала судейская коллегия, состоявшая из представителей предприятия и сотрудников МЧС России.

Александр Свитюк из Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов одержал победу в личном зачете в преодолении стометровой полосы с препятствиями. Кроме того, он установил абсолютный рекорд по времени прохождения состязания за всю историю проведения соревнований. По словам мужчины, тут собрались лучшие спортсмены, и для него большая честь – выступать рядом с ними.

В этом же состязании в общекомандном зачете пожарная дружина заняла второе место, как и в пожарной эстафете. По итогам всех соревнований команда АО «Транснефть – Сибирь» вошла в тройку сильнейших расчетов ДПД. Первые – их коллеги из АО «Транснефть – Западная Сибирь», а третье место – у команды из АО «Транснефть – Север».

– Наша команда показала достойный результат, попав в тройку сильнейших. Состязания показали сплоченность команды, готовность слаженно работать в нештатных ситуациях. Можно с уверенностью сказать, что наши спортсмены обладают всеми необходимыми знаниями и навыками, чтобы отразить удар стихии и обеспечить пожарную безопасность объектов компании, – отметил начальник отдела пожарной безопасности АО «Транснефть – Сибирь» Сергей Башаровский.