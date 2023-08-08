Виниры: дорогое удовольствие или выгодное финансовое вложение? Фото: Татьяна Коркина

Об идеальной улыбке мечтают многие. И все потому, что далеко не каждого природа наградила безупречно ровными белоснежными зубами. К счастью, эстетические несовершенства улыбки сегодня легко исправить благодаря достижениям современной стоматологии, одним из которых являются виниры. Какие проблемы с зубами помогают решить эти чудо-пластинки, сколько времени требуется на перевоплощение и так ли это дорого, как принято считать, мы спросили у Максима Литвина, врача – стоматолога-ортопеда семейной клиники «Доктор Альбус».

– Максим Витальевич, когда пациенты говорят своему стоматологу, что мечтают о голливудской улыбке, то чаще всего под этими словами подразумевается установка виниров – тончайших пластинок, которые накладываются на видимую поверхность зубов и маскируют косметические дефекты: сколы, пигментацию эмали, неровности. Расскажите подробнее, с какими недостатками улыбки помогают справляться виниры.

– Изначально виниры были придуманы и созданы с целью улучшения эстетики зубного ряда, и до сих пор в числе главных показаний к их установке – эстетические недостатки, когда пациент хочет изменить цвет эмали или исправить форму своих зубов, чтобы сделать улыбку красивее. Виниры используют, чтобы скрыть визуальные дефекты: большие пломбы, сколы, потемнение эмали или ее природный оттенок, который хочется сделать светлее, не прибегая при этом к постоянному отбеливанию. Однако сегодня при помощи виниров мы можем осуществить и функциональные изменения, например приподнять прикус, сделать режущий край зуба прозрачным, а новейшие материалы и технологии позволяют нам успешно справиться со всеми этими задачами.

– Чем установка виниров отличается от имплантации? Некоторые до сих пор путают эти виды стоматологических работ, потому что результат – идеально белые ровные зубы – схож. Виниры и импланты имеют что-то общее или это разные технологии и процедуры?

– Имплант позволяет заменить утраченный зуб и полностью восстановить все его функции, при этом титановый штифт устанавливается непосредственно в кость челюсти – чаще всего на место «родного» зуба. Винир, в свою очередь, фиксируется на целый зуб, который даже не обязательно депульпировать, то есть удалять нерв и затем чистить корневые каналы, а значит, зуб под виниром остается живой и здоровый.

– С момента создания и по настоящее время виниры сильно видоизменились и усовершенствовались? Из каких материалов их делают сегодня?

– Материалов, из которых сейчас изготавливают виниры, очень много. Как правило, используется цельная керамика. Раньше тоже применяли керамические материалы, но их качество оставляло желать лучшего. Эти методы работали на тот момент, позволяя добиваться краткосрочного эстетического результата, но точностью, надежностью и долговечностью, как сегодня, предыдущие поколения виниров не отличались. Материалы и технологии с каждым днем улучшаются, делая ортопедические конструкции все более функциональными, а процесс их изготовления и установки – более удобным. К примеру, если раньше пациенту приходилось неподвижно сидеть в стоматологическом кресле и ждать, пока слепочная масса во рту затвердеет, чтобы модель зубного ряда получилась достоверной, то теперь таких усилий не требуется. Слепки мы снимаем при помощи датчика 3D-сканера, благодаря которому информацию можно считывать прямо из ротовой полости пациента. Сканирование зубов происходит в режиме реального времени, а зубной слепок сразу же отображается на мониторе в виде объемной картинки. Весь процесс занимает буквально несколько минут и заменяет привычную, не очень комфортную, процедуру снятия гипсовых слепков, необходимых для изготовления виниров. Это очень удобно для пациентов и гарантирует точность работ, что очень важно для доктора.

– Если слепок окажется не совсем точным и это обнаружится тогда, когда виниры будут уже готовы, то конечный результат не будет качественным?

– Да, все верно. Виниры предполагают плотное прилегание к зубам. Если оттиск получился недостоверным, значит, изготовленная на его основе накладка на зуб не сможет полноценно выполнять свои функции, а пациент потратит на лечение больше личного времени, сил и финансов. Быстрее приблизиться к мечте – идеальной улыбке – позволяет и точность диагностических работ, и скорость обмена данными. Если доктор работает с цифровыми технологиями, как это делаем мы, то приступить к следующему этапу процесса – изготовлению виниров – можно практически сразу же после того, как завершено 3D-сканирование зубного ряда. Файл с объемной картинкой загружается в программу, и зубной техник приступает к моделированию на компьютере, согласовывает результат с доктором и загружает во фрезерный станок материал, из которого затем изготавливаются сами виниры.

Фото: предоставлено КП.

– Как долго происходит установка виниров?

– Время, необходимое для достижения готового результата, прежде всего зависит от количества зубов, которые мы закрываем винирами. Это может быть один-два зуба или четыре и более. И это уже разный уровень задач и, соответственно, различный срок работы. Почему под виниры мы обычно берем четное количество зубных единиц? Так легче подобрать цвет, проще поменять форму и сделать так, чтобы это выглядело более естественно. Одиночные конструкции мы тоже изготавливаем, но достаточно редко. Подготовка и установка в среднем занимает две недели.

– Это правда, что сначала необходимо выровнять зубной ряд и только потом ставить виниры?

– Да, это обязательный этап подготовки к установке виниров, если диагностируется скученность зубов, нарушение прикуса или процесса жевания пищи и другие показания к брекетам. Сначала нужно выровнять зубной ряд, вылечить все заболевания, в частности поставить или заменить старые пломбы. В противном случае виниры в скором времени начнут скалываться, ломаться и отлетать, а еще через несколько лет возможны и другие, уже более серьезные сложности со здоровьем: головокружение и головные боли, проблемы с суставом или положением челюсти. Нельзя строить дом на кривом фундаменте, потому что такая постройка долго не простоит. Точно так же недопустимо и ставить виниры при явных проблемах с прикусом. Если целью пациента является не сиюминутный эффект – красивые ровные зубы здесь и сейчас, например к свадьбе, а результат, который будет радовать годы, то лечение брекетами необходимо. И мы всегда говорим об этом нашим пациентам, стараясь аргументировать и донести до каждого важность подготовки к установке виниров.

– Обязательно ли перед установкой виниров удалять зубы?

– Необязательно. Решение о необходимости удаления зубов принимает стоматолог-ортодонт, если требуется установка брекет-системы. В таком случае доктор выбирает тактику лечения для выравнивания зубного ряда. Какие-то зубы выравнивают, на какие-то ставят временные коронки и так далее. Когда ортодонтическое лечение завершается, мы выходим на финишную прямую и делаем завершающий шаг к здоровой красивой улыбке – ставим виниры.

– Встречается мнение, что здоровье зубов портится, поскольку зубы обтачивают перед установкой виниров. Так ли это?

– Да, зуб подлежит предварительной обработке – обтачивается. Это несложная и безболезненная процедура, которая не оказывает негативного влияния на здоровье зубов, если все сделано грамотно и профессионально. Глубина препарирования верхнего слоя эмали зависит от того, какие задачи стоят перед доктором. Так, если цвет зубов нужно изменить существенно, то и обтачивать зуб приходится чуть больше, иногда требуется удаление нерва. Керамика, из которой изготавливают виниры, имеет свою толщину, и сквозь нее не должен просвечивать более темный цвет родного зуба. Это индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от множества факторов и состояния здоровья пациента. Но независимо от индивидуальных особенностей, мы, конечно же, сохраняем здоровье зубов.

– Больно ли ставить виниры?

– Восприятие боли, как известно, во многом зависит от высоты болевого порога, индивидуальной чувствительности и переносимости боли. Доктор всегда старается сделать все возможное, чтобы сократить число необходимых манипуляций и снизить все неприятные и болезненные ощущения до минимума – сделать так, чтобы пациенту пришлось провести в стоматологическом кресле как можно меньше времени. Наша задача – не только сделать свою работу хорошо, но и выполнить ее так, чтобы пациенту было комфортно в процессе лечения и потом, когда виниры уже установлены.

– Как долго привыкать к винирам? Это длительный процесс?

– Обычно к винирам привыкают сразу же. Нередко мы слышим от своих пациентов такие слова: «Такое чувство, что мы с ними родились!» Нет существенной разницы в ощущениях между своими родными зубами и винирами.

– А может ли под винирами появиться кариес? И повышается ли риск развития кариозного процесса в связи с установкой виниров?

– Под самими винирами кариес не развивается, а в месте соединения накладки с зубом, то есть возле винира, появиться может. Чаще всего такое случается с внутренней стороны зубного ряда и обычно связано с недостаточно качественной личной гигиеной и общим состоянием здоровья в целом, а не с тем, что на зубы установлены виниры. Все знают, что на зубах рано или поздно может обнаружиться кариес, поэтому эти риски сохраняются и с винирами. Чтобы минимизировать все потенциальные опасности, нужно ежедневно ухаживать за полостью рта, соблюдать все рекомендации своего доктора и применять дополнительные средства для домашней гигиены, о которых может подробно рассказать стоматолог-гигиенист.

– Виниры ставят только на зубы в зоне улыбки? Это так?

– Чаще да, но это решение остается на усмотрение пациента и зависит от его пожеланий. Виниры ставят и на все зубы.

– Как подбирается оттенок цвета виниров? Это рекомендация врача или выбор пациента?

– Подборка цвета – задача не из простых. Подходящий оттенок выбирается совместно с пациентом, и окончательный выбор зависит в большей степени от желания человека и его представлений о красоте и эстетике. В процессе подбора и примерки цвета виниров доктор дает рекомендации, аргументирует свое мнение. На тон виниров влияет цвет кожи лица, волос и глаз, оттенок соседних зубов, если они не будут закрыты керамическими накладками. Чтобы получить максимально естественный результат, нужно учесть множество факторов, прийти к согласию и единому мнению. Но окончательное решение, какой цвет предпочесть – натуральный или белоснежный – остается за пациентом.

– Виниры ставят раз и навсегда? Или их можно снять и восстановить свои естественные зубы?

– Виниры ставят раз и навсегда. Срок их службы варьируется, зависит от материалов, из которых они изготовлены, качества ухода, но в среднем виниры могут служить пятнадцать-двадцать лет. Затем старые виниры с зубов снимаются и ставятся новые.

– Требуется ли за винирами специальный сложный уход? И как происходит их «техобслуживание»?

– Уход за винирами ничем не отличается от ухода за родными зубами. Это щетка, паста, нить, ирригаторы, профилактические осмотры у стоматолога и профессиональная гигиена полости рта дважды в год. Все рекомендации по домашней гигиене такие же, как и по сохранению своих собственных зубов. Не помешает отказаться и от вредных привычек: не стоит открывать или отвинчивать зубами крышки, грызть твердые орехи и сухари, развязывать тугие узлы на пакетах.

– Правда ли, что со временем эстетика виниров снижается: они темнеют, тускнеют и их нужно менять? Или внешний вид виниров зависит от качества ухода за ними?

– Если зуб, закрытый виниром, здоров и не темнеет, то материал, из которого изготовлен винир, сохраняет свои изначальные свойства и характеристики. Если вдруг родной зуб все-таки меняет цвет и начинает просвечивать сквозь полупрозрачную керамику, то его оттенок стараются осветлить при помощи доступных стоматологам методов, а если сделать этого не получается, то винир снимают и делают новый – более плотный, материал которого не будет просвечивать.

– Какие дополнительные расходы, связанные с винирами, могут потребоваться уже после их установки?

– Если уход качественный, пациент соблюдает все рекомендации по гигиене и профилактическим мероприятиям, то никаких дополнительных трат не потребуется.

– Если произошла травма (падение, удар), насколько велика вероятность, что виниры травмируются или отпадут?

– Конечно, механические повреждения возможны. Их вероятность ни больше и ни меньше, чем при травме обычного зуба. И если повреждение все-таки произошло, то винир снимается и изготавливается новый.

– Есть ли гарантия на установленные виниры? И если да, то на какие случаи она распространяется?

– Да, гарантия составляет один год. А вот в Америке и в Европе гарантийного обслуживания виниров не предусмотрено.

– Правда ли, что виниры – это очень дорого? Из каких статей складывается цена? Объяснима ли она сроком службы и качеством виниров?

– Установка виниров – это достаточно дорогостоящая манипуляция, не сравнимая, скажем, с установкой обычной пломбы. Но не стоит забывать, что это сложные стоматологические работы. До того, как дело дойдет непосредственно до самих виниров, могут понадобиться дополнительные процедуры, например лечение брекетами или устранение множественного кариеса. Плюс при изготовлении виниров задействован такой специалист, как зубной техник. Виниры создаются в зуботехнической лаборатории, по индивидуальным параметрам и под каждого конкретного человека. О том, как важна точность данных и чем опасна недостоверность в нашей работе, мы уже поговорили. Чтобы осуществить мечту о безупречных зубах и получить максимально качественный эстетичный результат, нужно доверять только профессионалам своего дела, которые используют цифровые технологии, и обращаться в современную, оснащенную технически клинику. Тогда и улыбка не разочарует, а будет радовать каждый день долгие годы. А если говорить о финансовой стороне вопроса, то это долгосрочные инвестиции в свое здоровье, ведь виниры надежно и качественно служат долгие годы.

Напоминаем, что перед прохождением любой стоматологической процедуры необходима предварительная консультация специалиста. Если у вас есть аллергия или другие заболевания, непереносимость каких-либо препаратов, обязательно предупредите об этом своего доктора.