В Тюмени на ДОКе снесут сотни домов ради реновации

Земли находятся в районе улиц Ярославская – Рылеева – Саратовская – Коммунистическая – Набережная. Фото: Татьяна Коркина

Несколько земельных участков на ДОКе отдадут под реновацию строительным компаниям. Аукцион состоялся 4 августа 2023 года. На торги были выставлены два лота: участки площадью 24 и 64 гектара.

Земли находятся в районе улиц Ярославской – Рылеева – Саратовской – Коммунистической – Набережной, включая улицу Железнодорожная База и Береговой переулок. Сумма сделки составляет 359 тысяч рублей.

Это не первые торги в рамках комплексного развития территорий. Реновация в Тюмени пройдет у торгового центра «Вояж» в центре города, а также в пределах улиц Минской – Комсомольской.