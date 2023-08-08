В Тюменской области пенсионерка очнулась после 28-дневной комы

28 дней медики поили пенсионерку лекарствами. Фото: Татьяна Коркина

Тюменская пенсионерка была в коме 28 дней. В областную больницу № 4 с ишемическим инсультом в начале лета доставили пациентку. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Почти месяц пожилая женщина находилась в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

28 дней медики поили пенсионерку лекарствами, им удалось стабилизировать ее состояние, она начала дышать. Последний месяц женщина проходит нейрореабилитацию.

– Ежедневные массажи, тренировки, медикаментозная терапия – все это в комплексе дало долгожданный результат. К началу августа наша пациентка начала присаживаться, пытается кушать самостоятельно, вернулся глотательный рефлекс. Речь пока не восстановилась, но мы надежды не теряем. Она боец, а пациенты с таким желанием жить в итоге возвращаются к полноценной жизни, – рассказала заведующая сосудистым отделением ОБ № 4 Наталия Холмова.

Скоро пенсионерку выпишут из больницы, но путь восстановления у нее еще долгий.