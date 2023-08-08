В Тюмени на набережной Туры к 2025 году достроят 10-этажный отель. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени на набережной Туры построят 10-этажный отель. На его возведение потратят 350 миллионов рублей и даже больше. Работы по строительству десятиэтажного здания апарт-отеля с номерами квартирного типа продолжаются. Гостиница появится на улице Красина. Инвесторы для проекта найдены.

В документации указано, что на первом этаже отеля разместятся помещения общественного назначения – банк для работы с клиентами VIP категории, ресторан на 50 посадочных мест, кафе на 25 посадочных мест, и вестибюль на входе в апарт-отель со службой ресепшн.

Со второго этажа появятся апартаменты различной планировки – всего 64 номера. Каждый из них включает в себя прихожую с гардеробом, санузел, кухню и гостиную со столовой, а также спальные места.

Гостиница будет панорамной, с видом на Туру и город Тюмень с высоты птичьего полета. Отель достроят к 2025 году.