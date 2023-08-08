Названы сроки возвращения прохлады в Тюменскую область

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС во вторник, 8 августа 2023 года, прогнозируют повышение температуры в Тюменской области. Столбики термометров днем поднимутся до отметки +28...+30 градусов. Понижение температуры ожидается только в четверг, 10 августа.

Перемена погоды будет обусловлена приходом высотного циклона. С четверга, 10 августа, вторжение холодной воздушной массы будет сопровождаться увеличением облачности, выпадением обильных осадков и усилением ветра. Холод будет распространяться с севера на юг. Температура воздуха 10 августа ночью составит +10...+15 градусов, днем +21...+26, в северных районах – до +16 градусов. 11 августа ночью ожидается +8…+13 градусов, днем +14...+19, передают метеорологи.

Добавим, во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков, местами ночью туман, ветер северо-восточный, северный, 4 – 9 м/с.