Операционный блок областной клинической больницы № 2 обновили по последнему слову техники Фото: Татьяна Коркина

В блоке провели перепланировку и отделочные работы, установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери.

- Травматологический операционный блок рассчитан на семь хирургических столов, что позволяет проводить 30 и более операций ежедневно. Операционные оснащены новейшим осветительным оборудованием, хирургическими и анестезиологическими консолями, - прокомментировал руководитель операционного блока Александр Базаров.

Решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года. Пациенты уже получают квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь по травматологическому профилю: эндопротезирование крупных суставов, остеосинтез крупных и мелких костей, эндоскопия суставов, реконструкция связок.

Оснащенный современным оборудованием оперблок рассчитан на оказание помощи жителям Тюменской области, Ямала и Югры. Пациентов из соседних регионов направляют в больницу часто, особенно по профилям травматология и ортопедия. Еженедельно госпитализируют по пять-семь пациентов.

- Несмотря на то что мы запустились, ожидаем большую поставку оборудования. Заключены контракты на приобретение передвижных рентген-аппаратов, универсальных столов экспертного уровня, оборудования для мойки и дезинфекции, стерилизации медицинских инструментов, эндоскопических стоек, - добавил Базаров.

Кроме того, операционный блок оснащен новой системой фильтрации воздуха - ламинарными потоками. При ремонте блока учитывали современные подходы к плановым оперативным вмешательствам, особенно для травматолого-ортопедических пациентов, которые требуют самой высокой степени стерильности в условиях операционной.

- Обновленный операционный блок дает возможность оказывать разные хирургические вмешательства. Это не только позволяет оперативно помогать пациентам при травмах, но и расширяет спектр медицинских услуг для нашего региона, - рассказал руководитель службы оказания экстренной и неотложной помощи больницы Антон Терехин.

Пациенты приезжают сюда не только по травматологическому профилю, но и по нейрохирургическому, челюстно-лицевому. Например, житель Ямала обратился к врачам областной больницы № 2 с жалобами на сильные боли в спине. Он упал с высоты, получил травму позвоночника, и с тех пор о пережитом напоминала боль, с каждым днем становившаяся всё сильнее. Обследование по месту жительства показало, что у мужчины перелом одного из грудных позвонков. Назначили консервативное лечение, но эффекта не было, наоборот, болело всё сильнее.

Мужчина приехал в Тюмень к врачам-травматологам ОКБ № 2. Осмотрев пациента, медики пришли к выводу, что нужна операция. Проходила она в два этапа. Сначала через проколы выполнили фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника конструкцией с восемью винтами, это позволило исправить деформацию и надежно закрепить позвоночник. Позже, когда боль уменьшилась, мужчине удалили сломанный позвонок и установили имплантат из пористого никелид титана. Уже через неделю после второй операции пациент встал на ноги.

Как рассказывал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 1 областной клинической больницы № 2 Алексей Фарйон, пациенту вернули свободу передвижения и возможность жить и работать без боли. В ОКБ № 2, несмотря на расстояния, ямальцев привозят и экстренно. Одним из таких пациентов стал житель Нового Уренгоя. Мужчина работал с болгаркой у себя в гараже, и ему в глаз отлетела металлическая проволока.

Сначала он обратился в больницу по месту жительства, но оттуда его экстренно отправили в Тюмень: риск потерять зрение был очень высоким. Тюменские офтальмологи удалили из глаза инородное тело длиной 13 мм постоянным магнитом и провели антибактериальную терапию.

- Когда пациента направляют на получение медицинской помощи из ЯНАО в областную клиническую больницу № 2, то в медицинское учреждение присылают определенную документацию. После чего ее направляют заведующему отделением для рассмотрения возможности оказания помощи пациенту именно в стенах ОКБ № 2. Лечение может проводиться в рамках полиса ОМС и на договорной (платной) основе в рамках высокотехнологической медицинской помощи. Также пациентов с Ямала направляют по экстренным показаниям, и проводится лечение, - рассказал заместитель главного врача по организационнометодической работе больницы Олег Немцов.

КСТАТИ

Более 5,5 тысячи человек вызвали врача на дом через «Госуслуги» и приложение «Телемед-72» с начала 2023 года. Услуга «Вызов врача на дом» помогает экономить время, не тратить силы на поход в поликлинику или ожидание в телефонной очереди кол-центра. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, врача можно вызвать не только себе, но и своему ребенку или другому взрослому.

Для того чтобы это сделать, нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» или в приложении «Телемед-72». Перейти в раздел «Здоровье» на сайте или в раздел «Услуги» в сервисе, открыть «Вызов врача на дом» и внести нужный адрес. Также надо указать в свободной форме причину вызова медицинского персонала. Вызов примет поликлиника, обслуживающая адрес, указанный при оформлении. Для оформления заявки через «Госуслуги» необходима подтвержденная учетная запись.