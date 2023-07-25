В Тюменской области работают 67 сельскохозяйственных потребительских кооперативов Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Такая форма хозяйствования, по мнению Александра Моора, является перспективной. Об этом глава региона заявил после посещения сельскохозяйственного закупочно-сбытового потребительского кооператива «Молоко» в Сорокинском районе.

- Сельхозкооперативы - самый эффективный формат работы с личными подсобными хозяйствами, малыми предприятиями. Наша задача, чтобы люди, которые живут на селе, могли, занимаясь подсобным хозяйством, обеспечивать свою семью и иметь возможность сдавать излишки, зарабатывая на этом. Сделать это в одиночку очень сложно, поэтому созданы кооперативы, которые закупают у населения молоко, мясо, овощи. И сорокинский кооператив «Молоко», как такой механизм, очень эффективен, - поделился оценкой глава региона.

Кооператив «Молоко» покупает у жителей района сельхозпродукцию - молоко, мясо, картофель, овощи и занимается переработкой мяса в собственном цехе, рассказал генеральный директор предприятия Николай Митяев. Продаются уже готовые продукты (пельмени, манты, котлеты, тефтели, фрикадельки, голубцы, вареники, фаршированные блины, мясо и шпик копченые, консервы) в Сорокино, Ишиме, Тюмени.

Также сорокинская продукция пользуется спросом у жителей Югры и Ямала. Это позволяет зарабатывать и небольшим хозяйствам, и самому кооперативу быть с прибылью. Также предприятие, благодаря гранту «Агростартап», увеличило выпуск мясных консервов. Только за 2022 год им было закуплено более 100 тонн мяса, что позволило реализовать мясных консервов 5,6 тонны, или более 11 тысяч банок, а также более 112 тонн мясных полуфабрикатов.

Ассортимент продукции кооператива широкий. Выпускаемая мясная продукция поставляется в учреждения социальной сферы - в школы, детские сады и детский оздоровительный центр «Спутник».

- СЗСПК «Молоко» образован в 2006 году. На предприятии трудоустроено 35 человек. Кооператив является примером и стимулом для развития малых форм хозяйствования в Сорокинском районе, - отметили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Также добавили, что деятельность кооператива поддерживается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» как закупающего сельскохозяйственную продукцию у членов кооператива.

Как заметил Александр Моор, при грамотном подходе такие кооперативы - это хорошая организация работы в небольших муниципалитетах, при всем том, что в регионе есть крупные инвестпроекты в сельском хозяйстве. Но места хватит всем. И такие эффективные примеры достойны тиражирования.

НА МЕСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В целом в районах Тюменской области реализуются инвестиционные проекты на общую сумму 18 млрд рублей. Все они были проработаны на акселераторе муниципальных команд.

- Основными задачами нашего акселератора был поиск внутренних резервов, работа с малыми предпринимателями, которые хорошо знают местный рынок, специфику, но, может, пока не решались реализовать перспективные, на свой взгляд, инвестпроекты. Муниципальные команды с главами помогли рассказать бизнесменам о новых формах поддержки, вдохновили на реализацию проектов, - отметил Александр Моор.

В качестве примера результата такой работы глава региона привел кафе «Уют» и минипекарню. Эти заведения губернатор тоже посетил во время своего визита в Сорокинский район. Кафе принадлежит Ирине и ее мужу Куандыку Кужикаевым. Сорокинские бизнесмены выпускают более ста наименований продукции. Это хлебобулочные и кондитерские изделия, 17 видов тортов, тесто, салаты, пельмени, вареники и манты. Кафе предприниматели открыли в 2018 году в здании бывшей столовой.

О собственном бизнесе предприниматели мечтали давно. В июле 2017-го представилась возможность реализовать давнее желание. Супруги приобрели здание столовой, построенное еще в 1974 году, и начали капитальный ремонт, но имеющихся средств на всё задуманное не хватало. Предприниматели обратились за поддержкой в Инвестиционное агентство и Фонд микрофинансирования Тюменской области , где им предоставили кредиты.

Эти средства супруги направили на капитальный ремонт кровли, внутренний ремонт помещений, строительство локальной канализации и подведение газа, на покупку и монтаж оборудования, приобретение мебели и посуды, профессионального музыкального оборудования. Сегодня подкрепиться в заведение приходят не только гости района, но и местные жители, есть даже постоянные клиенты. Ассортимент продукции постоянно пополняется, а рецепты блюд разрабатываются хозяевами кафе. Как говорят местные жители, поесть в заведении можно за приемлемую цену.

Хозяева заведения готовы кормить не только тех, кто непосредственно приходит в кафе, но и привезти блюда по заказу, например, на работу. Также заведение стало популярным местом для празднования дней рождения, свадеб и других торжеств. Более того, в кафе праздновали и детские утренники, для маленьких посетителей предпринимателями было разработано специальное меню. Небольшой бизнес обеспечил рабочими местами 13 человек.

В 2022 году был реализован инвестиционный проект хлебопекарного цеха. Так добавилось еще два рабочих места. А в текущем году дополнят производство коптильным цехом. Александр Моор подчеркнул, что семья Кужикаевых раньше никогда не планировала заниматься общепитом, но им показали возможности, перспективы, в итоге они взяли льготный заём и реализовали проект.

- Это хороший пример того, как мы можем развивать экономику не только благодаря крупным инвестиционным проектам, но и за счет реализации потенциала, который есть на территориях, - сказал губернатор Тюменской области.